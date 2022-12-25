النيابة ترصد الاتهامات الموجهة لرئيس جامعة دمنهور فى قضية الرشوة بالأدلة

فريق المحافظات

واصلت محكمة جنايات دمنهور اليوم، برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ وعضوية المستشارين خالد عامر وأحمد إبراهيم وأحمد خليل وسكرتارية حسام الرملى، محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور الأسبق و9 أشخاص أخرين بتهم الرشوة والفساد.

وتضمنت جلسة اليوم المنعقدة فى محكمة إيتاى البارود سماع مرافعة النيابة العامة التى سردت وقائع الفساد بالادلة والبراهين الموثقه ومنها تقاضى رئيس الجامعة ومعاونيه مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة لمرافق الجامعة لشركات بعينها وكذلك تخفيض إيجارات حقوق استغلال المرافق الجامعية .

ونفى رئيس جامعة دمنهور من قفص الاتهام تلك الاتهامات جملة وتفصيلا أمام هيئة المحكمة، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عنها.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قررت تأجيل جلساتها إلى اليوم الأحد بعد فض أحراز القضية ووقائع الاتهام وأهمها مشاهدة الفيديوهات التوثيقية التى قام رجال الرقابة الإدارية بتسجيلها للمتهمين .

وتضمنت الفيديوهات المسجلة فى القضية عملية ضبط المتهمين فى القضية ومنهم المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور وعدد من المبالغ المالية موضوع الرشاوى فى القضية المنظورة وكذلك وقائع تفتيش منزل رئيس الجامعة وضبط مبالغ مالية كبيرة داخل غرفة نومه.

وشهدت جلسات المحاكمة السابقة مناقشة الدفاع عن المتهمين لشهود الواقعة خاصة مدى صلاحية رئيس جامعة دمنهور فى إصدار قرارات بإرساء عمليات المقاولات والتوريدات الخاصة بالجامعة بالأمر المباشر ومدى حجم الأعمال المنفذة.

يذكر أن هيئة المحكمة قد وافقت على مناقشة شهود النفى والإثبات وكذلك الموافقة على توقيع الكشف الطبى على المتهمين للوقوف على حالتهم الصحية .

كما قررت هيئة المحكمة إيداع المتهمين فى محبس قريب بمحافظة البحيرة قبل انعقاد أيام الجلسات المحاكمة .

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت في شهر نوفمبر 2021 القبض على الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وآخرين منهم المهندس "م.ر" مدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث وآخرين من الشؤون المالية بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.

كما قام ضباط الرقابة الادارية بضبط الدكتور "ح.م" عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور لاتهامه بالحصول على مبالغ مالية من الطلاب لتسجيلهم في الدراسات العليا.



جلسة المحاكمة



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