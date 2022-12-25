جنايات دمنهور تواصل محاكمة رئيس الجامعة الأسبق بتهمة الرشوة والفساد

وتتضمن جلسة اليوم المنعقدة فى محكمة إيتاى البارود سماع مرافعة النيابة العامة والدفاع عن المتهمين فى القضية.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قررت تأجيل جلساتها الى اليوم الأحد، بعد فض إحراز القضية ووقائع الاتهام وأهمها مشاهدة الفيديوهات التوثيقية التى قام رجال الرقابة الإدارية بتسجيلها للمتهمين .

وتضمنت الفيديوهات المسجلة فى القضية عملية ضبط المتهمين فى القضية ومنهم المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور، وعدد من المبالغ المالية موضوع الرشاوى فى القضية المنظورة وكذلك وقائع تفتيش منزل رئيس الجامعة وضبط مبالغ مالية كبيرة داخل غرفة نومه.

وشهدت جلسات المحاكمة السابقة مناقشة الدفاع عن المتهمين لشهود الواقعة خاصة مدى صلاحية رئيس جامعة دمنهور، فى إصدار قرارات بارساء عمليات المقاولات والتوريدات الخاصة بالجامعة بالأمر المباشرومدى حجم الأعمال المنفذه.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت في شهر نوفمبر 2021 القبض على الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وآخرين منهم المهندس" م.ر" مدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث وآخرين من الشؤون المالية بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.

كما قام ضباط الرقابة الادارية بضبط الدكتور" ح.م" عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور لاتهامة بالحصول على مبالغ مالية من الطلاب لتسجيلهم في الدراسات العليا.