الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ26 مشجعا من مصابى حادث سقوط المدرج الرياضى

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في وقت سابق، إنشاء 17 وحدة للغسيل الكلوى بمختلف مستشفيات الجمهورية، وتركيب وتجديد 31 محطة معالجة مياه، بالإضافة إلى توفير 272 ماكينة غسيل كلوى و81 كرسى كلى، وتوزيعها على جميع المستشفيات خلال عام 2022.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أنه تم إنشاء وتشغيل 10 وحدات للغسيل الكلوى بمستشفيات قرية تبلنت بمحافظة الغربية ورأس سدر وحميات الغردقة، وتم إنشاء 7 وحدات للغسيل الكلوى للأطفال بمستشفيات البطحاء التابعة للفيوم العام ودمياط العام ومنية النصر بالدقهلية وقنا العام، فيما أكد الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للقطاع العلاجى، أنه تم تركيب 13 محطة معالجة مياه جديدة بمستشفيات ميت سلسيل ومركز الكلى بالشوامى والعزيزية وبنى عبيد التخصصى بمحافظة الدقهلية، وناصر العام ببنى سويف وشبين القناطر بمحافظة القليوبية، واستحداث وتفعيل جلسات الغسيل البريتونى كمرحلة أولى بـ4 مستشفيات بمحافظتى الدقهلية والشرقية، وتفعيل عمل جلسات البريزما فليكس وفصل البلازما للمرضى بمحافظات الفيوم والأقصر وأسيوط والدقهلية والقاهرة والمنوفية والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ومطروح.
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