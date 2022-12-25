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الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ26 مشجعا من مصابى حادث سقوط المدرج الرياضى

الأحد، 25 ديسمبر 2022 09:32 ص
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ26 مشجعا من مصابى حادث سقوط المدرج الرياضى وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن الحالة الصحية لـ26 حالة من مصابى حادث سقوط المدرج الرياضى بصالة ألعاب الدكتور حسن مصطفى، بمدينة 6 أكتوبر، ومغادرة مستشفى 6 أكتوبر المركزى، والشيخ زايد التخصصي.
 
وأكدت الوزارة أن الحصر النهائى لأعداد الإصابات جراء الحادث، بلغ 28 مواطنا، غادروا جميعا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، باستثناء حالتين فى حاجة إلى تدخلات جراحية بالمستشفى، إحداهما مرتفعة الخطورة، وجارى المتابعة.
 
وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قد وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات فى محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية لمتابعة الحادث وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة. 
 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في وقت سابق، إنشاء 17 وحدة للغسيل الكلوى بمختلف مستشفيات الجمهورية، وتركيب وتجديد 31 محطة معالجة مياه، بالإضافة إلى توفير 272 ماكينة غسيل كلوى و81 كرسى كلى، وتوزيعها على جميع المستشفيات خلال عام 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أنه تم إنشاء وتشغيل 10 وحدات للغسيل الكلوى بمستشفيات قرية تبلنت بمحافظة الغربية ورأس سدر وحميات الغردقة، وتم إنشاء 7 وحدات للغسيل الكلوى للأطفال بمستشفيات البطحاء التابعة للفيوم العام ودمياط العام ومنية النصر بالدقهلية وقنا العام، فيما أكد الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للقطاع العلاجى، أنه تم تركيب 13 محطة معالجة مياه جديدة بمستشفيات ميت سلسيل ومركز الكلى بالشوامى والعزيزية وبنى عبيد التخصصى بمحافظة الدقهلية، وناصر العام ببنى سويف وشبين القناطر بمحافظة القليوبية، واستحداث وتفعيل جلسات الغسيل البريتونى كمرحلة أولى بـ4 مستشفيات بمحافظتى الدقهلية والشرقية، وتفعيل عمل جلسات البريزما فليكس وفصل البلازما للمرضى بمحافظات الفيوم والأقصر وأسيوط والدقهلية والقاهرة والمنوفية والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ومطروح.

 


الصحة

الحالة الصحية

الخدمات الاسعافية

الدكتور حسن مصطفى

اليوم السابع بلس



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