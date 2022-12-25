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الرئيس السيسي يطلع على زيارة الوفد الوزارى لتنزانيا بشأن سد "جوليوس نيريري"

الأحد، 25 ديسمبر 2022 02:22 م
الرئيس السيسي يطلع على زيارة الوفد الوزارى لتنزانيا بشأن سد "جوليوس نيريري" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، من وزير الإسكان على نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الوزارى المصرى إلى تنزانيا الخاصة بسد جوليوس نيريري.

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