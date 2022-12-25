اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، من وزير الإسكان على نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الوزارى المصرى إلى تنزانيا الخاصة بسد جوليوس نيريري.
الرئيس السيسي يطلع على زيارة الوفد الوزارى لتنزانيا بشأن سد "جوليوس نيريري"الأحد، 25 ديسمبر 2022 02:22 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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