الاتصالات: "مصر الرقمية" استقبلت 6 ملايين طلب لصرف إعانة للعمالة غير المنتظمة

كتبت نورا فخرى

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات ، أن التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي، يسهم في خدمة المواطن المصري والتيسير عليه وتقديم خدمة متميزة بسرعة وجودة عالية، لافتاً إلى استقبال منصة مصر الرقمية في ظل وجود جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19" 6 ملايين طلب لصرف الإعانة التي قررها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة، واستفاد منها 2 مليون ونصف المليون مواطن، والتي انطبقت عليهم شروط المنحة والإعانة وتحولت بالفعل للمكاتب البريدية المنتشرة للصرف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.

وأشار طلعت، إلى التعاون تعاون مع وزارة الزراعة من أجل ميكنة الحيازة الزراعية ومع وزارة الصحة لمشروع التأمين الصحي الشامل، لافتاً أيضا إلي التعاون والتنسيق في منظومة الهدم والبناء وكذلك منظومة الضرائب وشركات الأعمال العام، وكشف الوزير عن أن الانفاق على هذه المنظومة خلال العامين الماضيين كلف ما يقرب من 50 مليارا.

وفي سياق متصل، أشار وزير الاتصالات إلي أهمية استراتيجية بناء القدرات إيمانا بأن حجر الزاوية في صناعة تكنولوجيا المعلومات يتمثل في الإبداع البشري، مما يتعين تنمية القدرات الشبابية.