إصابة 16 شخصا فى انقلاب سيارة على طريق كفر داود- السادات فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب 16 شخصا فى حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق كفر داود - السادات بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق كفر داود - السادات بمحافظة المنوفية، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور أيمن السعيد مدير عام مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وشادى نبوى البدرى مشرف عام الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.