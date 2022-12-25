اليوم السابع
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اختلال عجلة القيادة يتسبب فى انقلاب سيارة نقل أعلى دائرى المريوطية

الأحد، 25 ديسمبر 2022 01:42 ص
اختلال عجلة القيادة يتسبب فى انقلاب سيارة نقل أعلى دائرى المريوطية السيارة النقل المقلوبة أعلى طريق الوصلة بالمريوطية
كتب - أحمد عبد الهادي

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وقع حادث انقلاب سيارة نقل أعلى وصلة المريوطية، عند نقطة تقاطع الوصلة مع دائري المريوطية اتجاه المعادي .
 
على الفور انتقل رجال المرور، إلى مكان الحادث وتبين من خلال المعاينة الأولية أن الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق.
 
وتشهد العديد من الطرق يوميا وقوع الحوادث المرورية التى يكون السبب الرئيسى فيها قائد السيارة لعدم درايته بخطورة الأخطاء التى يرتكبها أثناء القيادة على الطرق، وهناك بعض النصائح لتجنب الحوادث المرورية. 
 
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حادث مروري
 
1- تجنب القيادة على الطرق بالسرعات العالية، حيث تمثل خطورة داهمة، لأنها تفقد قائد المركبة التركيز، وعدم التحكم فى السيارة أثناء الدورانات بالمحاور وتعرض حياتك للخطر.
2-تخطى الإشارة الحمراء وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.
3 - الانشغال بالهاتف أو فيسبوك أثناء القيادة والسرعة المفرطة.
4 - عدم ربط حزام الأمان . 
5- تجنب القيادة أثناء وجود أتربة وشبورة لأن الحوادث المرورية بسبب عوامل الطقس تتراوح من 5 إلى 6%.
6 -عدم السير بطرق لا تعرفها لأن عدم صلاحية الطرق تسبب فى فقدان الأرواح.
7-عدم التزام السيارات بالحارات المرورية المخصصة.
8-عدم السير عكس الاتجاه لتجنب اصطدام السيارات المقابلة له بالطريق.
9-الصيانة الدورية للسيارات لعدم حدوث قطع فرامل أو انفجار إطارات السيارات.
10-تجنب التوقف الخاطئ أثناء القيادة على الطريق لعدم ارتطام المقطورات بالسيارة.

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