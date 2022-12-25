اليوم السابع
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الأحد، 25 ديسمبر 2022 04:36 م
أكرم القصاص
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إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق قرية فيديمن بالفيوم

الأحد، 25 ديسمبر 2022 03:34 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق قرية فيديمن بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب مواطنان في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق قرية فيديمن بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بطريق قرية سنهور، ووجود مصابين.

وعلي الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتشخيص الصابات، وتم عمل الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة،

وكانن أصيب مواطنان، في حادث انقلاب دراجة بخارية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام نادي المحافظة، بمنطقة منشأة لطف الله بمدينة الفيوم، ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وجود مصابين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


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