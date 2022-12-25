إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بطريق قرية فيديمن بالفيوم





كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد



وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وجود مصابين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. وكانن أصيب مواطنان، في حادث انقلاب دراجة بخارية ب محافظة الفيوم ، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام نادي المحافظة، بمنطقة منشأة لطف الله بمدينة الفيوم، ووجود مصابين.وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين وجود مصابين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بطريق قرية سنهور، ووجود مصابين.وعلي الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتشخيص الصابات، وتم عمل الإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة،