إحالة أوراق عامل للمفتى قتل 3 أشخاص بسبب الخلاف على قطعة أرض بسوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد إحالة أوراق المتهم "ا.م.ر"49 سنة عامل إلى فضيلة المفتي كما قررت تأجيل الحكم على نجله المتهم "ن.ا.م" طالب إلى جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير بعد اتهامها بقتل المجنى عليهم " ا.ف.م"ونجله "ط.ا" و"م.ع" بأن أطلقا عليهم النار من أسلحة آلية بدائرة مركز دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد وايهاب أبو سالم وأمانه سر ماجد أمين وطه حسين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليهم بعد اصابتهم بطلقات نارية وتم نقلهم إلى المستشفى جثث هامدة،وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية فقاما بإطلاق النار عليهم من بنادق آلية كانت بحوزتهما مما أسفر عن مقتل المجنى عليهم ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.
وكانت قد قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء وبإجماع الآراء بإعدام المتهم "ح.ص" عامل بعد اتهامه بقتل زوجته المجنى عليها" م.م" بدائرة مركز جرجا.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز جرجا عندما تلقت أجهزة الأمن بسوهاج بلاغا بمقتل المجنى عليها والعثور على جثتها بها آثار خنق بالرقبة.
وكشفت التحريات قيام المتهم بالتعدى على زوجته بسبب إصابتها بحالة هياج فقرر التخلص منها فقام بتكبيلها وخنقها بجبل حول رقبتها حتى فارقت الحياة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
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