اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 04:00 م
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الإعدام شنقا لعامل وعشيقته بتهمة قتل شخص فى سوهاج

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 02:35 م
الإعدام شنقا لعامل وعشيقته بتهمة قتل شخص فى سوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، وبإجماع الآراء، بالإعدام شنقا للمتهم "م.ا.ع" 20 سنة عامل، والمتهمة "و.ط" 25 سنة ربة منزل، بعد اتهامهما بقتل المجنى عليه "خ.ا" بسكين فى دائرة مركز جرجا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز جرجا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه، والعثور على جثته داخل مسكنه غارقا فى دمائه إثر طعنه بالسكين.
 
وكشفت التحريات وجود علاقة عاطفية بين المتهم الأول والمتهمة الثانية زوجة المجنى عليه، وفى يوم الحادث تبين وجود زوجة المجنى عليه  مع المتهم الأول داخل المنزل، فقررت التخلص منه وانهالت عليه طعنا بالسكين حتى فارق الحياة.
 
وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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