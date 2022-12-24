هل تتناول ما يكفى من البروتين؟ تعرف على احتياجاتك اليومية

كتبت إيناس البنا

البروتين هو اللبنة الأساسية للحياة، وهو موجود في كل خلية من خلايا الجسم، حوالي 18-20٪ من وزن الجسم تشترك فيه البروتينات، على الرغم من الأهمية في النظام الغذائي اليومي، فإن غالبية السكان في العديد من الدول النامية يعانون من نقص البروتين.

ووفقًا لموقع "thehealthsite" فإن الأطفال لديهم متطلبات أكبر بسبب النمو وبناء مناعة قوية والوقاية من الالتهابات، ونحن كبالغين نحتاج إلى البروتينات لتقوية العضلات، وتساعد في إنقاص الوزن، إلى جانب بناء المناعة وكونها أساسيات لجميع الخلايا، البروتين ضروري للغاية لمنع (فقدان العضلات) ويساعد أيضًا في التعافي بشكل أسرع وأسرع بعد المرض ".

ما هي كمية البروتين التي يجب أن تأكلها كل يوم؟

الاحتياجات اليومية من البروتينات لشخص بالغ متوسط ​​هي 0.8-1.0 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم (50-60 جرامًا من البروتين يوميًا). وتضيف أن تناول 15-20 جرامًا من البروتين عالي الجودة لكل وجبة يمكن أن يساعد في تلبية الاحتياجات اليومية للفرد ، مما يعني أن ربع الطبق يجب أن يكون مليئًا بالبروتين في كل وجبة.

أفضل مصادر البروتينات

جودة البروتين الذي يأكله المرء مهم جدًا أيضًا، فإن الدواجن مثل الدجاج والبط والديك الرومي والبيض هي أفضل مصدر للبروتينات الحيوية ويطلق عليها اسم البروتينات الكاملة نظرًا لأن جميع الأحماض الأمينية الأساسية الغذائية موجودة بكثرة فيها.

"مصادر البروتين الكاملة مثل الدجاج والديك الرومي والبط والبيض عالية من حيث الكمية والجودة وهضمها بنسبة 100 %، فهي مليئة بالبروتينات الصحية والدهون والمغذيات الدقيقة، كما أن محتواها العالي من البروتين يجعلها طعامًا رائعًا لتعزيز المناعة، إلى جانب كونها مصدرًا ممتازًا للبروتين ، فهي محملة أيضًا بالمغذيات الدقيقة مثل فيتامين أ وفيتامين ب 12 والزنك والحديد والسيلينيوم ".

كيف تتأكد من حصولك على البروتين الكافي في نظامك الغذائي؟

ابدأ يومك بوجبة فطور صحية وتشمل بيضة يوميًا أو حليبًا، يجب أن تتضمن الوجبات الرئيسية بعض الأطعمة البروتينية مثل العدس أو الدجاج / الديك الرومي / البط، أيضًا وجبة خفيفة من الأطعمة الغنية بالبروتين".

لذلك، يجب ألا يكون التركيز فقط على كمية البروتين الذي تتناوله، ولكن أيضًا على جودته.