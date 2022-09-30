تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 854 شاحنة و85 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 413 شاحنة و 48 سيارة.

فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 441 شاحنة و 37 سيارة، حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما غادرت السفينة امل بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وامل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1461 راكب بموانيها.