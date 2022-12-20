تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، اليوم، عن تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و937 شاحنة، و33 سيارة، من خلال 8 سفن بموانئ البحر الأحمر المختلفة، حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال سفر ووصول المراكب المختلفة وبحارها للموانئ الاخرى .



حركة الصادرات 12 ألف طن

أكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان لها أن حركة الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع، و 433 شاحنة و 13 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 504 شاحنة، و 20 سيارة .



وصول وسفر 1310 ركاب من الموانئ وإليها

وغادر ميناء سفاجا البحري، اليوم الثلاثاء، السفينتان دليلة، والحرية، بينما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث " دليلة، و الحرية، وبوسيدون اكسبريس"، كذلك غادرت بعد وصولهم السفينتين الحرية2، وبوسيدون اكسبريس.

وفى ميناء نويبع البحري، تم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 300 شاحنة، ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة " سينا "، وكان شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية وصول وسفر، للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة .

وكشفت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن عدد الركاب الذين استقبلتهم موانئ الهيئة وغادروا منها اليوم 1310 راكب وصول وسفر.