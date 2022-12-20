اليوم السابع
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تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر اليوم

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 11:01 ص
تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر اليوم موانئ البحر الأحمر .. أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم، عن تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و937 شاحنة، و33 سيارة، من خلال 8 سفن بموانئ البحر الأحمر المختلفة، حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من خلال سفر ووصول المراكب المختلفة وبحارها للموانئ الاخرى .

حركة الصادرات 12 ألف طن 

أكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في بيان لها أن حركة الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع، و 433 شاحنة  و 13 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 504 شاحنة،  و 20 سيارة  . 

وصول وسفر 1310 ركاب من الموانئ وإليها 

وغادر ميناء سفاجا البحري، اليوم الثلاثاء،  السفينتان  دليلة، والحرية، بينما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث " دليلة، و الحرية، وبوسيدون اكسبريس"، كذلك غادرت بعد وصولهم السفينتين الحرية2، وبوسيدون اكسبريس.
 
وفى ميناء نويبع البحري،  تم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و 300 شاحنة، ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة " سينا "، وكان شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية وصول وسفر،  للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة .
 
وكشفت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن عدد الركاب الذين  استقبلتهم موانئ الهيئة وغادروا منها اليوم 1310 راكب وصول وسفر.
 

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