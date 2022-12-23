انخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة وسحب كثيفة وأمطار خفيفة اليوم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

موجة من الطقس غير المستقر تضرب محافظة سوهاج اليوم الجمعة حيث شهدت المحافظة إنخفاضا كبيرا فى درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة ببعض المراكز والقرى والمدن مع وجود سحب كثيفة محملة بالماء مما ينذر بهطول أمطار فى أى لحظة على مدار اليوم وحتى هذه اللحظات لم تخرج الشمس بسبب السحب السوداء الكثيفة ودرجة الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظة سوهاج درجات الحرارة الصغرى 11 والعظمى 20.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50%، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 50%، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد علم بنسبة حدوث 30%.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.