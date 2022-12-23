اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 ديسمبر 2022 01:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة وسحب كثيفة وأمطار خفيفة اليوم بسوهاج

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 12:59 م
انخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة وسحب كثيفة وأمطار خفيفة اليوم بسوهاج طقس سوهاج اليوم
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

موجة من الطقس غير المستقر تضرب محافظة سوهاج اليوم الجمعة حيث شهدت المحافظة إنخفاضا كبيرا فى درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة ببعض المراكز والقرى والمدن مع وجود سحب كثيفة محملة بالماء مما ينذر بهطول أمطار فى أى لحظة على مدار اليوم وحتى هذه اللحظات لم تخرج الشمس بسبب السحب السوداء الكثيفة ودرجة الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظة سوهاج درجات الحرارة الصغرى 11 والعظمى 20.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50%، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 50%، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد علم بنسبة حدوث 30%.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.


الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شبورة مائية

درجات الحرارة



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. وفرص لسقوط الأمطار

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 10:34 ص

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 23/12/2022 فى مصر

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 12:00 ص

الطقس اليوم فى المحافظات.. أمطار خفيفة وسماء ملبدة بالغيوم وانخفاض الحرارة ببورسعيد.. أجواء باردة ببنى سويف وأسيوط.. هطول أمطار بكفر الشيخ.. والإسكندرية تتعرض لمنخفض جوى سطحى وانخفاض درجات الحرارة حتى السبت

الخميس، 22 ديسمبر 2022 02:30 م

أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس.. فيديو

الخميس، 22 ديسمبر 2022 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة