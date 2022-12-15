إصابة 3 فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بدار السلام فى سوهاج

شهد كوبرى الجلاليله دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، حادث تصادم دراجتين بخاريتين بسبب السرعة الزائدة، مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين أعلى كوبرى الجلالية ووجود مصابين تم رفع آثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير مباحث المديرية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين نتيجة السرعة الزائدة نتج عن التصادم إصابة م . م . ع 25 سنة بإشتباه ما بعد الإتجاج وإصابة ع . ع . ع 30 سنة بإشتباه نزيف داخلى بالمخ وإصابة م . ج . م 37 سنة بإشتباه كسر بالساق، تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث وعمل المعاينة اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت جهة التحقيق لإجراء شئونها والامر بما يلزم.