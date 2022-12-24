مصرع شخص وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة نقل على الصحراوى الشرقى بسوهاج

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، قد تلقت بلاغا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى إتجاه قنا دائرة مركز شرطة أخميم ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم عقب إنتقال العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة نقل على الطريق الصحرواى الشرقى بجوار الصينية إتجاه قنا.

نتج عن الحادث إصابة الرملي محمد محمد 59 سنة بجرح قطعي بفروة الرأس وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإصابة محمود عبد الفتاح محمد 29 سنة باشتباه كسر بالضلوع وسحجات وكدمات بالجسم، ووفاة عمر الصغير أحمد محمد 59 سنة ، وإصابة فتحي غريب أحمد 55 سنة بإشتباه كسر بالضلوع تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث والتي قامت بالتعامل مع المصابين ونقلهم للمستشفى العام بقنا لتلقى العلاج والحالة العامة لهم مستقرة.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لأنها الأقرب إلى مكان الحادث تم رفع أثاره وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.