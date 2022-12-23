اليوم السابع
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الجمعة، 23 ديسمبر 2022 09:35 م
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إنقاذ سائح سويسري علي يد فريق طبي بالغردقة بعد توقف قلبه لمدة 3 دقائق

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 09:21 م
إنقاذ سائح سويسري علي يد فريق طبي بالغردقة بعد توقف قلبه لمدة 3 دقائق السائح السويسري بأحد مستشفيات الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نجح فريق طبى بأحد مستشفيات الغردقة، اليوم الجمعة، من إنقاذ سائح سويسري الجنسية بعد أن أصيب بأزمة قلبية وتوقف قلبه علي إثرها لمدة 3 دقائق وتم انقاذه . 
 
من جانبه قال الدكتور رضا النجار رئيس مجلس إدارة إحدي المستشفيات التي تم نقل السائح السويسري لها أن السائح يبلغ من العمر 31 عاما، ودخل المستشفي علي إثر إنسداد 90% من الشريان التاجى الرئيسى. 
 
واضاف أنه على الفور تم عمل الإجراءات الطبية اللازمة وقسطرة استكشافية، وإجراء عملية قلب مفتوح بمستشفيات البحر الأحمر، مؤكدا علي أن الفريق الطبى بقيادة الدكتور حسن السيسي استاذ جراحة القلب والصدر.
 
وأوضح أن تم عمل جراحة قلب مفتوح للسائح بنجاح، بعد أن قامت شركة التأمين الخاصة بالسائح بمطالبة المستشفى بإجراء الجراحة بصورة عاجلة لعدم استقرار حالته الصحية وصعوبة نقله إلى سويسرا، وأن الحالة الصحية له مستقرة، حيث أشادت زوجة السائح بالرعاية الطبية التى قدمت لزوجها والتى تمكنت من إنقاذ حياته.
 
يذكر أن يصل الي مدينة الغردقة اكثر من 30 جنسية سياحية حول العالم من بينها السياحة السويسرية التى تحتل مرتبة مرتفعة ضمن الجنسيات الوافدة المدينة السياحية.
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 السائح السويسري بأحد مستشفيات الغردقة 

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 السائح السويسري بأحد مستشفيات الغردقة 
   

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