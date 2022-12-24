اليوم السابع
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السبت، 24 ديسمبر 2022 07:18 م
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مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بشبين القناطر

السبت، 24 ديسمبر 2022 07:14 م
مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بشبين القناطر قطار- ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

 
وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي حول الوفاة.
 
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة شاب صدمه قطار أثناء عبوره خط السكة الحديد بمدينة شبين القناطر.
 
علي الفور انتقلت قوة أمنية وتبين وفاة شاب عمره نحو 17 سنهة، صدمة قطار الشرق رقم 389 القادم من محطة رمسيس إلى الزقازيق مارا بمحطة نوى وشبين القناطر، وأثناء عبور الشاب الطريق صدمة القطار في منطقة غير مخصصة للعبور، ولقي مصرعه في الحال.
 
 وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
 
 

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