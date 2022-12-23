التصريح بدفن جثة مسن صدمه قطار بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى مسن يبلغ من العمر 65 سنة بالمعاش مصرعه عقب اصطدام إحدى القطارات به بناحية نجع طبانه التابع لقرية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج حال مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة المركز تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم إخطار أهلية المتوفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بالسكة الحديد بوفاة احد الأشخاص صدمه قطار بناحية قرية أولاد نصير وتم إخطار الأجهزة المعنية التي أتخذت الإجراءات اللازمة وإخطرت غرفة العمليات بالحادث.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد طارق أبوسديره مفتش مباحث المركز وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بإصدام قطار بالمدعو ظريف ج ا ح 65 سنة بالمعاش ويقيم دائرة مركز سوهاج أثناء مرور القطار أسوان – القاهرة بمزلقان نجع طبانة بأولاد نصير دائرة مركز سوهاج.

توصلت التحريات قيام المذكور بالمرور من مكان غير معد ومخصص لعبور المشاه الامر الذى نتج عنه إصطدام القطار به ووفاته تم إخطار الإسهاف والتي أنتقلت إلى مكان وقوع الحادث وقامت بنقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم إخطار أهلية المتوفى والذين أيدوا ما جاء بالتحريات بإصطدم القطار بوالدهم حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور مما نتج عنه وفاته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن لجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة وإعداد التقرير اللازم حول الوفاة تم وضع لافته تحذيرية للمواطنين بأن المكان غير مخصص للعبور بتلك المنطقة.