مصرع شاب نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة فى كفر الزيات بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

توفي شاب في العقد الثالث من العمر عقب تعاطيه جرعة مخدرات زائدة بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

واستقبل مستشفى كفر الزيات العام، جثة لشاب بعد نقله إثر سقوطه مغشيا عليه بشكل مفاجئ بشارع المقاول ووفاته.

وتبين من الفحص أن المتوفي تعاطي جرعة مخدرات زائدة أودت بحياته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وخلال الأعوام الثلاثة (2020، 2021، 2022) اهتمت دار الإفتاء المصرية بإطلاق الفتاوى المكافحة لظاهرة المخدرات وإدمانها بين الشباب في المجتمع المصري، استشعارًا منها لتأثيرها السلبي على الإضرار بحياة الإنسان وصحته، وفي النهاية تؤدي لتثبيط تحقيق أهداف وبرامج التنمية المستدامة ومحاورها الرئيسية (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، فقد أصدرت عدد من الفتاوى التي أفادت بما يلي: "تحريم تعاطي المخدرات وتحريم بيعها وحثت من يتعاطى المخدرات أن يتوب ويرجع عن ذلك، وإن وصلت عنده لحد الإدمان أن يستعين بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان وهذا مطلوب شرعًا، فلا يضيع صحته وحياته بين أيدي غير المتخصصين".

وإلى جانب الفتوى، كانت مبادرات الدار على أرض الواقع لمكافحة إدمان المخدرات، والتي كان منها: إطلاق الدار حملة استمرت لمدة 10 أيام خلال شهر يناير عام 2022 ودشنت لها هاشتاج بعنون (#لا_للإدمان)، وذلك للتوعية بخطر الإدمان وأضراره. وتضمنت أول رسائل الحملة: "لا تحاول إرضاء ضميرك وإقناع نفسك بأن تناول المخدرات مباحٌ، وتعليل ذلك بأنه لم يرد فيها نصٌّ بخصوصها؛ فالإجماع منعقد على تحريم كل ما يُذهب العقل ويضر بالبدن ويضيع المال".