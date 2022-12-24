ماجد جورج يعلن ارتفاع صادرات الصناعات الطبية 46% أول 10 أشهر من 2022

كتب إسلام سعيد

أعلن الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، أن صادرات القطاع سجلت 791 مليون دولار بالفترة من يناير إلى أكتوبر 2022 مقابل 542 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 46%.

وأوضح الدكتور ماجد جورج في بيان له اليوم، أن صادرات مستحضرات التجميل سجلت قفزة كبيرة لتبلغ مستويات 508 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2022 مقابل 233 مليون دولار بزيادة بلغت 118%، لافتًا إلى أن صادرات الأدوية بلغت 196 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022 مقابل 228 مليون دولار.

وأشار رئيس المجلس التصديري للأدوية، إلى أن صادرات الصناعات الطبية ارتفعت بنسبة 6.1 % خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022 لتسجل 87 مليون دولار مقابل 82 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح الدكتور ماجد جورج، أن إجمالي صادرات القطاع حققت قفزة بنسبة 62 % خلال شهر أكتوبر 2022 منفردا لتبلغ 81 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات في سبتمبر 2022 لتسجل 46 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 155%

وأعلن رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع خلال العام المقبل 2023 بنسبة 30% مؤكداً أن النتائج المحققة في العام الحالي تؤكد قدرات الصادرات على الوصول بالمستهدفات لزيادة بنسبة 30 % العام القادم.

وأكد جورج، أن توفير البضاعة الحاضرة المتنوعة للمنتجات المصرية هو السبيل الوحيد لزيادة الصادرات للسوق الأفريقي منوها بأن المجلس قد تقدم بمقترح لوزارة التجارة والصناعة لدعم المراكز اللوجستية على غرار الدعم المقدم للشركات المشاركة في المعارض الخارجية، بحيث يتم تعيين مندوب محلي بالمركز اللوجستي يقوم بالتواصل مع تجار الجملة الأمر الذى يحقق فاعلية أكبر في عقد الصفقات.