30 % ارتفاعًا في الصادرات الطبية خلال 2021 لتسجل 685 مليون دولار

كتب - إسلام سعيد

شهدت الصادرات الطبية زيادة كبيرة خلال عام 2021 ارتفاع بنسبة 30 % حوالي 685 مليون دولار مقارنة بـ529 مليون دولار عام 2020 ، وتعتبر هذه الزيادة طفرة في قطاعات الصناعات الطبية والتي تتضمن الأدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل.

وقال المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن شهر ديسمبر 2021 شهد زيادة كبيرة في الصادرات الطبية بإجمالي حوالي 83 مليون دولار بزياة بنسبة 44% عن ديسمبر عام 2020 والتي سجلت فيها الصادرات الطبية بـ58 مليون دولار.

وحققت صادرات الأدوية البشرية والبيطرية حوالي 277 مليون دولار عام 2021 مقارنة ب217 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة 30%. وفي هذا الصدد، سبق وأن قام المجلس التصديري للصناعات الطبية في 26 ديسمبر 2021 بتكريم عدد من الشركات الطبية في قطاع الأدوية البشرية والبيطرية لما حققته من زيادة في قيمة صادراتها ونسب صادراتها وعدد الدول المستهدفة.

وحققت صادرات مستحضرات التجميل حوالي 311 مليون دولار عام 2021 مقارنة بـ223 مليون دولار عام 2020 لتشهد نسبة الزيادة حوالي 39%، وتم تحقيق زيادة في قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية خلال عام 2021 لتسجل حوالى 97 مليون دولار خلال عام 2021 مقارنة بـ89 مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة 10%.

جدير بالذكر أن المجلس التصديري للصناعات الطبية قد قام خلال عام 2021 بتنظيم العديد من الأنشطة في إطار "مبادرة معاً للتصدير" والتي أطلقها المجلس في عام 2020 لزيادة صادرات قطاعات الصناعات الطبية الثلاثة والتي بدأها المجلس التصديري منذ فبراير 2021 بتنظيم ورش عمل ومؤتمرات لشركات المستلزمات والاجهزة الطبية لكيفية نفاذ تلك المنتجات إلى السوق الإفريقي، وكذا تنظيم ورشة عمل في شهر مايو الماضي لشركات الأدوية واستعراض إستراتيجية كيفية زيادة صادرات الدواء المصري إلى الدول الإفريقية والتي تعتبر من أهم الأسواق المستهدفة لتلك القطاعات خلال الفترة القادمة. وأخيراً وليس أخراً نظم المجلس التصديري بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات مؤتمر موسع لشركات الأدوية لإستعراض البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والتي تحصل عليه شركات الأدوية لأول مرة والتركيز على أهم المزايا التي يتيحها البرنامج الجديد لتحفيز الشركات لزيادة صادراتها وزيادة قدراتهم التنافسية في الأسواق المستهدفة.