لا تتناول دواء دون طبيب.. اعرف شروط العلاج حال الإصابة بالحمى

فاطمة ياسر

عبر خبراء الصحة عن مخاوفهم بشأن الأشخاص الذين يتناولون الأدوية بشكل مفرط في حالات الحمى الخفيفة دون استشارة طبية، حيث قالوا إنه: "يمكن أن يؤثر ذلك بشكل ضار على الجسم على المدى الطويل، وقد يؤدي تناول الكثير من الحبوب إلى زيادة خطر المقاومة في الجسم”، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع “ indiatoday”.

فقد يشهد تغيير الموسم أي الفصول زيادة طفيفة في الحالات الأنفلونزا والحمى، ولكن حقيقة الإصابة ترجع إلى أنه يصاب الشخص ب حمى خفيفة إذا كان جسمه منهكًا.

وفقا للتقرير، فإنه ما لم تستمر الحمى لأكثر من يومين ، يجب ألا تعتمد على الأدوية على الإطلاق دون استشارة الطبيب، فما لا يدركه معظم الناس هو أن الحمى لها مئات الأسباب بخلاف الأمراض الرئيسية مثل حمى الضنك والتيفوئيد أو الملاريا.

وأضاف الدكتور ويليامز: " أنه في بعض الأحيان ، يمكن أن يصاب الشخص بالحمى بعد رحلة طويلة، وهذا النوع ناتج عن التعب، ولكن في مثل هذه الحالات ، يُنصح الشخص بعدم معالجة نفسه بنفسه لأنه قد يضر الجسم على المدى الطويل".

كما أشار الدكتور مانوج شارما ، كبير استشاري الطب الباطني ، مستشفى فورتيس فاسانت كونج ، أنه لا يوجد دواء ليس له آثار جانبية، فإذا تناولت الباراسيتامول بشكل مفرط ، فعلى الرغم من أنه قد يكون آمنًا للكلى فإنه يتم استقلابه عن طريق الكبد، لذا ، فإن الاستخدام المفرط ، دون توجيه مناسب من قبل الطبيب ، فيمكن أن يؤثر على الكبد ، مما يؤدي في النهاية إلى التسمم ، مما يؤدي إلى فشل الكبد".

ويمكن أن يؤدي تناول المضادات الحيوية ومسكنات الألم للحمى دون توجيه متخصص ، بمرور الوقت ، إلى زيادة خطر المقاومة، فإن تناول الحبوب في كثير من الأحيان بسبب الحمى الخفيفة ، دون توجيه متخصص ، يمكن أن يزيد من اعتماد الشخص، وفي هذا ، قد يرغب الشخص في تناول مسكن للألم تحسباً للحمى أثناء وجوده في مرحلة آلام الجسم.

وأضاف الدكتور شارما أنه في الوقت الذي يجب أن يرتاح فيه الشخص ويرطب نفسه ، فإن الألم سوف يهدأ في النهاية ، عندما يتناول الشخص دواءً دون استشارة طبيبه، فإنه غالبًا ما يشوش التشخيص، وعندما تذهب إلى الطبيب بعد تناول دوائك ، لا نعرف كيف تطورت الحمى.

وأوضح الأطباء أن تناول الباراسيتامول 500 مرة واحدة فقط في اليوم جيد إذا كانت الحمى أكثر من 100 درجة فهرنهايت، فأول ما سيفعله الطبيب هو اكتشاف السبب الجذري للحمى عن طريق فحص الحلق والرئتين، والتركيز الأكثر شيوعًا على مصدر العدوى هو المسالك البولية أو الحلق أو الجهاز الهضمي ، ثم يتجه الخبراء عادةً إلى وقال الدكتور ويليامز إن الاختبارات الأخرى إذا لم تكن أي منها إيجابية.

فأثناء الحمى، يجب على الشخص أن يستريح ويحافظ على رطوبته أي الإكثار من تناول السوائل، في حالات الحمى العادية ، وخاصة بسبب التعب ، فإن الأدوية المستهلكة لها آثار جانبية لأن الكبد يتم استقلابها في النهاية، وأضاف أن الناس يلجأون في كثير من الأحيان إلى المضادات الحيوية ، وهي غير فعالة إلى حد كبير لأنها تستهدف العدوى البكتيرية في حين أن معظم حالات الحمى سببها الفيروسات.

وقال "إننا نحمّل أجسامنا بشكل غير ضروري بمواد غير مطلوبة، عندما نستمر في استخدام المضادات الحيوية ، يمكن أن نطور مقاومة للمضادات الحيوية".

معظم أنواع الحمى فيروسية ولا تساعد المضادات الحيوية في هذه الحالات، فستنخفض نزلات البرد والحمى لديك في النهاية خلال سبعة أيام ، حتى لو كان جسمك بحاجة إلى دواء أم لا، فلا فائدة من تناول الحبوب إلا إذا اعتقد الطبيب أن المضادات الحيوية ستساعد، و عندما يأخذ المريض المضادات الحيوية ويأتي إلى العيادات الخارجية