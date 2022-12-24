"عم محمد" دمياطى يصنع أدوات منزلية من الخشب.. يؤكد: تقديم منتج لخلق سوق جديد

دمياط - هيثم مراد

صناعة جديدة يقدمها أبناء دمياط للأسواق المحلية، صناعة الأدوات المنزلية الخشبية من منتجات محلية الصنع قد تنافس صناعات دول الغرب، وقدم "اليوم السابع"، لقاء مع عم "محمد"، أحد صناع الأدوات المنزلية الخشبية داخل محافظة دمياط والذى بدأ حديثه قائلا: "المنتج المحلى قادر على منافسة منتجات دول الغرب، ولدينا قدرة على تطوير هذه الصناعة بشكل كبير".

وأضاف قائلا: "بدأت فكرتى باستخدام أنواع معينة من الخشب منها السرسوع، هذه الأخشاب موطنها محافظات الصعيد، بدأت فى تنفيذ أول فكرة منذ عدة أشهر، الأمر مازال فى بدايته ولكنه سينجح فى الأيام القادمة".

واستكمل:"النوعية من الأخشاب ألوانها طبيعية، لها مظهر جمالى يساعد على ترويج المنتج، أيضا نقوم بوضع بعض الزيوت للاحتفاظ برونق الإناء والحفاظ على لونه".

واضاف أن صناعة الاوانى الخشبية آمنة على المواطنين، مؤكدا أنه تم الآن ادخال أنماط جديدة من الصناعة والتحف فى مجال الصناعات الخشبية، لافتا إلى أن الأمر فقط يحتاج الى تطوير الفكر واستخدام الأنماط الجديدة لفتح أسواق مختلفة.

وأكد عم "محمد" قائلا: " شغلنا مطلوب فى دول أوروبية كتير منها كرواتيا، وكذلك دول العرب مثل الإمارات والسعودية، والسوق المحلى بدأ يطلب الشغل ولكن مازال الأمر يحتاج الى تسويق الفكرة بشكل أكبر".

واختتم عامل دمياط حديثه قائلا: " رسالتى إلى الجميع طور من نفسك واستغل مهاراتك فى صناعة شئ جديد، منذ عشرون عاما صناع الأثاث لم يقوموا بتطوير منتجاتهم فابتعدنا عن منافسة أسواق العالم، ولكننا علينا التطوير والابتكار من أجل العودة مجددا إلى مكانتنا الطبيعية".