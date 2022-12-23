انتشار واسع للفرق والمعدات لكسح تجمعات مياه الأمطار بشوارع دمياط

دمياط معتز الشربيني

تابعت الدكتورة الدكتورة عوض محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية لكسح تجمعات مياه الأمطار والتى جاءت على إثر تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الانحاء.

وفور تلقى بيان توقعات هيئة الارصاد الجوية، فقد قامت المحافظة بتفعيل خطة و توجيه الوحدات المحلية بالتنسيق المسبق بين مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وذلك للدفع بالمعدات وسيارات الشفط و انتشار الفرق بمناطق مختلفة، لرفع اى تجمعات للمياه بالشوارع والطرق لتسهيل وتيسير الحركة المرورية.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط برئاسة العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد التام والتأهب لمواجهة الأمطار المتوقعة وفقا لخرائط الطقس والتنبؤات بسقوط الأمطار.

وأعلنت شركة مياه الشرب أنه تم تنفيذ خطة الانتشار وتمركزات المعدات والتى تم إعدادها قبل موسم الشتاء والتدريب عليها.

وأكد العميد خالد جمال الدين على استمرار تمركز السيارات في النقاط الساخنة، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال تحديد البيانات التفصيلية لمسؤولي غرفة عمليات والتواصل الدائم بغرفة عمليات المحافظة بالإضافة إلى غرفة عمليات الشركة القابضة وتفعيل خطط الطوارئ للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوي المحافظة والعمل علي مدار الساعة من خلال الورديات وفرق الصيانة والطوارئ للتعامل الفورى لأى تجمعات مياه أمطار.