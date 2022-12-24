طقس شمال سيناء.. غيوم تحجب الشمس وسقوط متقطع للأمطار على مناطق غرب المحافظة

شمال سيناء ـ محمد حسين

حجبت الغيوم بسماء شمال سيناء اليوم الشمس عن الظهور وسادت أجواء شتوية باردة عموم المحافظة، فيما تعرضت مناطق من قرى بئر العبد وغرب العريش لسقوط أمطار خفيفة متقطعة.

وكانت مدينة العريش تعرضت ليلة أمس وفجر اليوم لسقوط أمطار ماين خفيفة ومتوسطة تجمعت على أثرها برك المياه فى الشوارع والميادين.

ودفع مجلس مدينة العريش بشمال سيناء اليوم، بعدد من سيارات الكسح للتخلص من برك مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين التى تجمعت نتيجة سقوطها.

ولم تتلقى غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالقرى ومجالس المدن وديوان المحافظة أى بلاغات بوقوع حوادث، كما لم تؤثر الأحوال الجوية المتغيرة على حركة الحياة اليومية للمواطنين فى المدن، وأنشطة المزارعين بالقرى بكافة مراكز المحافظة.

واعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء أنه فى إطار حالة الاستعداد لسقوط امطار تشهد المدينة قيام فريق من مجلس المدينة بالتعاون مع شركة المياه بسحب المياه من مناطق تجمعاتها بالشوارع والميادين وانعقاد غرفة العمليات لتلقى أى شكاوى من المواطنين، وتم تجهيز سيارات الكسح وترتيب العمل فى ٣ مناطق هى شرق المدينة، ووسط المدينة، وغرب المدينة، وتحديد أطقم عمل لكل منطقة مدعومة بالسيارة والعمال تحت إشراف المتابعة والأزمات وعرض وتنبيه المواطنين الالتزام بتنفيذ التعليمات بعدم الوقوف تحت البلكونات وعدم الاقتراب من محولات الكهرباء واعمدة الإنارة والمظلات والاشجار المتهالكة وعدم الخروج الا للضرورة حرصا على سلامتهم.

وكانت شمال سيناء تعرضت لسقوط امطار تراوحت ما بين خفيفة ومتوسطة بمناطق العريش الساحلية، ووجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أى لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وسبق وأعلن أسامة العفش، رئيس مجلس مدينة العريش، الانتهاء من الأعمال النهائية لتطهير غرف الأمطار، لافتا أن غرف تصريف الأمطار بالعريش تعمل على ثلاث محاور منها على مجرى الوادى ومنها على البحر مباشرة والأخيرة على شبكة الصرف الصحى، تخفيفا على الشبكة الرئيسية للصرف الصحى، وبلغ عدد الغرف التى تم تطهيرها 245 غرفة بمناطق الخدمات ووسط المدينة.

وكانت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء اعلنت انه فى إطار قيام الشركة بدورها فى مواجهة الأزمات والطوارئ، تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء وتفعيل خطة الأزمات والطوارئ، للسيطرة التامة على المدينة من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة بأحدث التقنيات والأطقم الفنية.

وأن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى اقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 أو التواصل مع مسئولى الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعًا.