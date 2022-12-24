طقس بنى سويف الآن.. أجواء باردة وسطوع لأشعة الشمس "صور"

بنى سويف هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف، منذ صباح اليوم حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تشهد المحافظة سطوع لأشعة الشمس وأجواء باردة مع استقرار الأحوال الجوية واختفاء السحب، وتصل درجة الحرارة الآن بمحافظة بنى سويف 16 درجة مئوية.

وفى سياق متصل، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بمتابعة جهود وإجراءات الوحدات المحلية والأجهزة المعنية في تنفيذ خطة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم استقرار الطقس، في ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة من حالة عدم استقرار الطقس بسسب منخفض جوى ينتج عنه سحب متوسطة وخفيفة وسقوط أمطار متفاوتة على فترات متقطعة على إقليم شمال الصعيد.

وتفقد السكرتير العام المساعد يرافقه علاء عيد مدير الأزمات بالمحافظة ومسؤولى الوحدة المحلية ، مخر سيل سنور شرق النيل، ضمن تكليفات المحافظ باستمرارمتابعة كافة أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار، حيث اطمأن السكرتير المساعد على جاهزية المخر لاستقبال وتصريف مياه الأمطار "حال سقوطها"، مشيرا إلى توجيهات المحافظ بتكثيف المرور الميداني على مخرات السيول والبرابخ، والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز، الموجودة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعتها وإزالة أية عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من تداعيات الأمطار الغزيرة، والسيول.



الطقس فى بنى سويف



سطوع الشمس وأجواء باردة فى بنى سويف