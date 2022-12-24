سماء ملبدة بالغيوم وطقس مائل للبرودة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، طقس مائل للبرودة، وسماء ملبدة بالغيوم وغياب للشمس، مع توقعات بهطول الأمطار، خاصة المناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط بمدن وقرى البرلس ومطوبس وبلطيم ومصيف بلطيم.

وانطلقت صباح اليوم مراكب الصيد من ميناء الصيد بالبرلس، ومن القرى المطلة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل والسكري وخان جني، في رحلات صيد عقب تزويدها بالوقود والثلوج، كما انطلقت المراكب في بحيرة البرلس في رحلات صيد، ولم يتم حتى الان الاعلان عن توقف حركة الملاحة البحرية.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرر تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

كما كلف محافظ وكيل وزارة الري ورئيس مصلحة الكهرباء والميكانيكا، بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الإحتياطية بجميع المصارف بدائرة المحافظة، لمواجهة أي تغيرات مناخية ، موجهاَ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي وجميع البيارات، والتأكد من تغطيتها، وجودة تشغيل روافع الصرف لاستيعاب أي زيادة في كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار .

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الكهرباء، بمراجعة أعمدة وكشافات الانارة وعوازل وأسلاك الكهرباء، كما كلف الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن وجود السحب الرعدية تؤثر على الإسكندرية يصاحبها وسقوط أمطار متوسطة الشدة ،ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدن القناة وخليج السويس وسيناء.