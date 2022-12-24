طقس الشرقية الآن.. مائل للبرودة وسماء صافية "صور"

الشرقية فتحية الديب

تشهد مدن وقرى محافظة الشرقية، اليوم السبت، طقسا مائلا للبرودة وسماء صافية بعد انكسار حدة الشبورة صباحا، مع توقعات بهطول الأمطار خاصة بالمراكز الواقعة شمالي المحافظة.

فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، استمرار انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح، بارد فى الليل على اغلب الانحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه مازالت فرص سقوط الأمطار الخفيفة قائمة على مناطق من شمال الصعيد، ودرجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية،وتشهد الساعات القليلة المقبلة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 50%، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 50%، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد علم بنسبة حدوث 30%.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

وبدأ الانقلاب الشتوى هذا العام يوم الأربعاء الماضي، معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ووفقا للحسابات الفلكية لفصل الشتاء هذا العام سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مارس.



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