محافظ كفر الشيخ يوجه باستمرار حالة الطوارئ ورفع مياه الأمطار بمدن وقرى 5 مراكز

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن وقرى دسوق، والحامول، وبيلا، وبلطيم، ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، هطول أمطار مابين متوسطة لغزيرة، وانتشرت معدات مجالس المدن، لرفع مياه الامطار، التي شهدتها تلك المدن والقرى بمحافظة كفر الشيخ، وتسليك البيارات والبلاعات، إضافة لحملات النظافة اليومية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول لليوم الثاني على التوالي استمرار أعمال رفع مخلفات الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية، بشوارع قري التفتيش وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، شهدت مدينة بيلا، رفع مياه الأمطار التي شهدتها مدينة وقرى بيلا بمعدات شفط ورفع مياه الأمطار بمختلف الشوارع والميادين، مؤكداً استمرار انتشار معدات مجلس المدينة على مدار اليوم للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، مؤكداً

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار من خلال الإلتزام بانعقاد غرفة العمليات بمجلس المدينة على مدار الـ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات والمتابعة المستمرة والدورية لرفع مياه الأمطار بالشوارع والطرق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس ، أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع مدينة مطوبس وسحب مياه الأمطار بقرى المركز ،وذلك تيسيرا لسير السيارات وحركة المواطنين، كما تابع أعمال النظافة ورفع المخلفات، للمقلب العمومي.

وتابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، رفع مياه الأمطار من كافة شوارع المدينة والقرى، وحول المصالح الحكومية والخدمية، ومحيط المدارس ودور العبادة، وتيسير الحركة المرورية للمواطنين والمارة بالشارع ، مشدداً على تواجد نواب رئيس مركز ومدينة بلطيم، ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى، فضلاً عن الطواقم البشرية والمعدات بالشوارع، واستمرار انعقاد غرفة العمليات الفرعية وربطها مباشرة بالرئيسية لمتابعة حالة الطقس والتعامل الفورى مع الأمطار الغزيرة .

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.



كما كلف محافظ وكيل وزارة الري ورئيس مصلحة الكهرباء والميكانيكا، بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الإحتياطية بجميع المصارف بدائرة المحافظة، لمواجهة أي تغيرات مناخية ، موجهاَ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي وجميع البيارات، والتأكد من تغطيتها، وجودة تشغيل روافع الصرف لاستيعاب أي زيادة في كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار .



وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الكهرباء، بمراجعة أعمدة وكشافات الانارة وعوازل وأسلاك الكهرباء، كما كلف الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين.