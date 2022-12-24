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الدفع بسيارات كسح للتخلص من برك مياه الأمطار بشوارع مدينة العريش.. صور

السبت، 24 ديسمبر 2022 09:16 ص
الدفع بسيارات كسح للتخلص من برك مياه الأمطار بشوارع مدينة العريش.. صور التخلص من مياه الامطار
شمال سيناء ـ محمد حسين

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دفع مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، بعدد من سيارات الكسح للتخلص من برك مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين التى تجمعت نتيجة سقوطها ليلة أمس.

وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أنه فى إطار حالة الاستعداد لسقوط أمطار تشهد المدينة قيام فريق من مجلس المدينة بالتعاون مع شركة المياه بسحب المياه من مناطق تجمعاتها بالشوارع والميادين وانعقاد غرفة العمليات لتلقى أى شكاوى من المواطنين، وتم تجهيز سيارات الكسح وترتيب العمل فى 3 مناطق هى شرق المدينة، ووسط المدينة، وغرب المدينة، وتحديد أطقم عمل لكل منطقة مدعومة بالسيارة والعمال تحت إشراف المتابعة والأزمات وعرض وتنبيه المواطنين الالتزام بتنفيذ التعليمات بعدم الوقوف تحت البلكونات وعدم الاقتراب من محولات الكهرباء وأعمدة الإنارة والمظلات والاشجار المتهالكة وعدم الخروج الا للضرورة حرصا علي سلامتهم .

وكانت شمال سيناء تعرضت لسقوط أمطار تراوحت مابين خفيفة ومتوسطة بمناطق العريش الساحلية.

ووجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أى لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء او محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وسبق وأعلن أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، الانتهاء من الأعمال النهائية لتطهير غرف الأمطار، لافتا إلى أن غرف تصريف الأمطار بالعريش تعمل علي ثلاث محاور منها علي مجري الوادي ومنها علي البحر مباشرة والاخيره علي شبكة الصرف الصحي، تخفيفا علي الشبكة الرئيسية للصرف الصحي ، وبلغ عدد الغرف التى تم تطهيرها 245 غرفة بمناطق الخدمات ووسط المدينة .

وكانت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء، قد أعلنت أنه في إطار قيام الشركة بدورها في مواجهة الأزمات والطوارئ، تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء و تفعيل خطة الأزمات والطوارئ، للسيطرة التامة علي المدينة من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة بأحدث التقنيات و الأطقم الفنية.

وأن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى اقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 او التواصل مع مسئولي الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.

اعمال سحب المياه
اعمال سحب المياه

 

التخلص من مياه الامطار فى مجرى وادى العريش
التخلص من مياه الامطار فى مجرى وادى العريش

 

التخلص من مياه الامطار
التخلص من مياه الامطار

 

تجمعات المياه بشوارع العريش
تجمعات المياه بشوارع العريش

 

تجمعات مياه الامطار بشوارع العريش
تجمعات مياه الامطار بشوارع العريش

 

مجلس مدينة العريش يتابع التخلص من مياه الامطار
مجلس مدينة العريش يتابع التخلص من مياه الامطار

 

 


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