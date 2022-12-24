سقوط "مانجا وجيمى" وبحوزتهما 3 كيلو هيروين وحشيش قبل ترويجها بالخانكة

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز، بتكوين عاطلين تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "ع إ"، وشهرته "مانجا"، 25 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 3 قضايا، و"إ ج إ"، وشهرته "جيمي"، 35 سنة، عاطل، ومقيمان دائرة المركز، وبحوزتهما حوالي 3 كيلو جرامات من مخدري الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح ناري "بندقية خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.