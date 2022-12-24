رفع 53 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم فى المنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية ، على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بنطاق المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى، وذلك في ضوء حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة.

وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع جهودها في رفع المخلفات ونواتج الهدم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث تم الانتهاء من رفع 53 ألفا و348 طن تراكمات يومية بالشوارع والميادين العامة وبنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات وذلك خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 20 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك وفق تقرير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام عن أعمال منظومة النظافة ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والمخلفات الصلبة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة منظومة النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول، ومناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.