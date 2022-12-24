حياة كريمة ببنى سويف: إنشاء مجمع خدمى ووحدة صحية بقرية صفط راشين

تشهد قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تشمل مركزى ببا وناصر.

واكد مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف قرب انتهاء التشطيبات النهائية بمشروع مجمع الخدمات بقرية صفط راشين الجارى إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى المركز، والتى تشمل مكاتب لتقديم الخدمات الجماهيرية (مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة اجتماعية، مكتب تموين، شهر عقاري) بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع.

واضاف مدحت صلاح ل اليوم السابع أنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء ووحدة طب الأسرة بالقرية، والتى يتم إنشاؤها "طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل، ضمن 24 مشروعا لتحسين مستوى الخدمة المقدمة فى القطاع الصحى لأهالى مركز ومدينة ببا.

واكد رئيس مدينة ببا على توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بمتابعة سير العمل فى مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من المشروعات وفق الجدول الزمنى، ودخولها الخدمة، وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى، ومتابعة الأعمال بمختلف القطاعات مع التنسيق مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات والمعايير الفنية.