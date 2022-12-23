حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء وحدة صحية على مساحة 750 مترا بقرية بنى عدى

تشهد قرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.
وقال على يوسف، رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى العمل فى مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالقرية، والذى يتم تنفيذها على مساحة 750 مترا، وتتكون من 3 طوابق.
وأكد على تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببذل أقصى الجهود لتحسين كل الخدمات ومتابعة سير العمل في مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من المشروعات وفق الجدول الزمني.
وكان شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الحوار المجتمعي لمبادرة حياة كريمة، الذي عقدته مؤسسة حياة كريمة للوقوف على المطالب والاحتياجات الفعلية لأهالى قرية الميمون لوضعها فى خطط التطوير، ضمن استعدادات تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بقرى مركز الواسطى، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام المبادرة ببني سويف، والنائب أحمد محيسن عضو مجلس الشيوخ، وحمادة راضي رئيس مركز الواسطى، والعقيد مدحت زكريا مدير مؤسسة حياة كريمة، وعدد من القيادات التنفيذية والشبابية ومتطوعي ومنسقي برنامج حياة كريمة وجموع من المواطنين.
وتضمنت الفعاليات، فتح باب الحوار مع الأهالي لاستعراض مطالبهم واحتياجاتهم في مختلف القطاعات والمشروعات التي يأملون في تنفيذها بالقرية، ومن أبرزها مشروعات "الصرف الصحي وتحسين جودة مياه الشرب، ورصف الطرق، والتعليم، والصحة، والاتصالات، والغاز الطبيعى، وتطوير مراكز الشباب والملاعب، وإنشاء المجمعات الخدمية والزراعية، ووحدات الإسعاف".
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