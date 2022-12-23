حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء وحدة صحية على مساحة 750 مترا بقرية بنى عدى

وقال على يوسف، رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى العمل فى مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالقرية، والذى يتم تنفيذها على مساحة 750 مترا، وتتكون من 3 طوابق.

وأكد على تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببذل أقصى الجهود لتحسين كل الخدمات ومتابعة سير العمل في مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من المشروعات وفق الجدول الزمني.