حياة كريمة بالشرقية.. 2639 مواطنا ينتفعون بخدمات قافلة طبية بالحسينية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تنفيذ إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية الصالحية 3 التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية ، وذلك على مدار يومين 22 و23 ديسمبر الجاري، ضمن مبادرة حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن القافلة قدمت خدماتها من خلال 13 عيادة طبية، اشتملت على العديد من التخصصات، ونجحت خلال يومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2639 مواطن من أهالي القرية، بواقع 363 حالة في تخصص الباطنة، 40 حالة جراحة عامة، 367 العظام، 748الأطفال، 75 النساء والتوليد، 289 الجلدية والتناسلية و40 تنظيم الأسرة، 31ج أنف وأذن، 193 الرمد، 107 القلب والأوعية الدموية، و107 المسالك البولية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجانا، وتحويل 20 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، وتنفيذ جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود، الشكر لمنسق القوافل الطبية بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.