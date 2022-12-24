الصحة تكشف سبل الوقاية من نزلات البرد الشديدة.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح للوقاية من الإصابة بنزلات البرد في الأيام شديدة البرودة .

-احرص علي ارتداء ملابس ثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات حتى تحافظ على حرارة الجسم

-تناول طعام صحى يمدك بالطاقة مع شرف المشروبات الساخنة

-حافظ علي ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة

-في الأيام شديدة البرودة يفضل عدم خروج كبار السن والأطفال إلا لضرورة

وحذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام ما يسمى بحقنة البرد فى علاج نزلات البرد، والتى يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد، حيث تتكون هذه الحقنة من مضاد حيوى بالإضافة إلى مسكن للآلام وكورتيزون، مشيرة إلى أنه مع دخول فصل الشتاء تكثر الإصابة بالأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد، ما يضطر البعض للحصول عليها بغرض الشفاء والتعافى السريع ما يكون له مردود غير ايجابى على الصحة العامة حتى وإن بدا الشخص متعافيا.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المكونات الثلاثة التى تحويها حقنة البرد تسبب أضرارا كبيرة، فمثلا المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد كونها عدوى فيروسية، وإنما تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، وتابعت: "الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوما لها على المدى البعيد".

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكورتيزون يسبب ضعفا فى المناعة وله أضرار كبيرة على مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم، كما أن خوافض الحرارة الاستخدام الزائد لها يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكرى والربو، كما أن الإفراط فى تناولها يسبب قرحا فى المعدة واختلال وظائف الكلى.

ومن جانبه، قال الدكتور أمجد الحداد استشارى الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن معظم العدوى الفيروسية لا تحتاج إلى مضاد حيوية، والمضادات الحيوية تساهم فى تقليل المناعة.

وأضاف: من الخطر جدا الحصول على حقنة البرد من الصيدلى دون مراجعة الطبيب، وهى حقنة كارثية، وأدت إلى وفاة أحد الأشخاص منذ أسبوع، ولا ينصح أخذ المضاد الحيوى بلا داعى.