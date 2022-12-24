جولة مسائية لمحافظ الغربية في قرى السنطة وطنطا لمتابعة الأسواق.. صور

قاد المحافظ مساء اليوم السبت، حملة مكبرة على عدد من السلاسل التجارية وكذلك أسواق الخضر والفاكهة ومحال البقالة بقرى مركزي السنطة وطنطا.

وخلال الجولة تفقد المحافظ عدداً من محال البقالة ومنافذ بيع السلع الغذائية بالجملة وبالتجزئة، في قرى ميت حبيش، سبطاس شبراقاص، مسهلة، المنشية الكبرى ومدينة السنطة.، مشددا على رؤساء تلك الوحدات المحلية بالمرور اليومي علي الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واطمئن رحمي خلال الجولة على توافر السلع الغذائية وخاصة الاستراتيجية منها بأسعار مناسبة لكافة الفئات، موجهاً بضرورة وضع أسعار لكافة المنتجات، وقيام مديريات الصحة والتموين والبيطري بمتابعة توافر وجودة تلك المنتجات.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين حول السلع الغذائية ومدى توافرها ومستوى جودتها، حيث أشاد المواطنون بالمتابعة اليومية من قبل المحافظ، والتي ساهمت بشكل كبير في ضبط الأسعار وتوافر المنتجات بالأسواق.