تواصل سحب برك مياه الأمطار بشوارع وميادين العريش على ساحل شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت معدات تابعة لمجلس مدينة العريش، وشركة المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، سحب برك المياه المتجمعة فى شوارع وميادين مدينة العريش نتيجة سقوط أمطار متوسطة ليلة أمس.

وبدأ مجلس مدينة العريش فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت الدفع بعدد من سيارات الكسح للتخلص من برك مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين التى تجمعت نتيجة سقوطها، ولا تزال المعدات تواصل عملها.

ولم تتلقى غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالقرى ومجالس المدن وديوان المحافظة أى بلاغات بوقوع حوادث، كما لم تؤثر الأحوال الجوية المتغيرة على حركة الحياة اليومية للمواطنين فى المدن، وانشطة المزارعين بالقرى بكافة مراكز المحافظة.

وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء أنه فى إطار حالة الاستعداد لسقوط أمطار تشهد المدينة قيام فريق من مجلس المدينة بالتعاون مع شركة المياه بسحب المياه من مناطق تجمعاتها بالشوارع والميادين وانعقاد غرفة العمليات لتلقى أى شكاوى من المواطنين، وتم تجهيز سيارات الكسح وترتيب العمل فى 3 مناطق هى شرق المدينة، ووسط المدينة، وغرب المدينة، وتحديد أطقم عمل لكل منطقة مدعومة بالسيارة والعمال تحت إشراف المتابعة والأزمات وعرض وتنبيه المواطنين الالتزام بتنفيذ التعليمات بعدم الوقوف تحت البلكونات وعدم الاقتراب من محولات الكهرباء واعمدة الإنارة والمظلات والاشجار المتهالكة وعدم الخروج إلا للضرورة حرصا على سلامتهم.

وكانت شمال سيناء تعرضت لسقوط أمطار تراوحت ما بين خفيفة ومتوسطة بمناطق العريش الساحلية، ووجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أى لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وسبق وأعلن أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، الانتهاء من الأعمال النهائية لتطهير غرف الأمطار، لافتا أن غرف تصريف الأمطار بالعريش تعمل على ثلاث محاور منها على مجرى الوادى ومنها على البحر مباشرة والأخيرة على شبكة الصرف الصحى، تخفيفا على الشبكة الرئيسية للصرف الصحى، وبلغ عدد الغرف التى تم تطهيرها 245 غرفة بمناطق الخدمات ووسط المدينة.

وكانت شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء أعلنت أنه فى إطار قيام الشركة بدورها فى مواجهة الأزمات والطوارئ، تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء وتفعيل خطة الأزمات والطوارئ، للسيطرة التامة على المدينة من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة بأحدث التقنيات والأطقم الفنية.

وأن جميع المحطات بحالة جيدة وعلى أقصى درجات الاستعداد والجاهزية من مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع، وأن الشركة تعمل على المتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الإبلاغ عن المناطق أو الشوارع عند تراكم مياه الأمطار بالاتصال على الخط الساخن 125 أو التواصل مع مسئولى الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.