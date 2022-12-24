تعرف على محاور التقدم بمبادرة شباب من أجل التنمية بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

تواصل جامعة حلوان العمل فى المسابقة التمهيدية المؤهلة إلى مبادرة شباب من أجل التنمية لاستقبال مشروعات الطلاب بالفرق النهائية والدراسات العليا والمعيد والمدرس المساعد حتى يوم 20 يناير 2023 ، وذلك تمهيداً لإجراء التصفية الأولى داخل الجامعة.

وتتمثل رسالة المبادرة في رفع الوعى بمبادئ وأهداف التنمية البشرية المستدامة وتطبيقاتها فى مصر ، وإتاحة الفرصة للشباب لمناقشة وإقتراح مشروعات لتحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال التوعية بقضايا الوطن التى تعمل عليها الدولة علي مواجهتها ، و تهدف المبادرة إلي تاهيل الشباب وتسليحهم بالادوات العلمية و البيانات اللازمة لطرح مشروعات قابلة للتطبيق.

وتشمل محاور المبادرة اولا : مسابقة أوراق السياسات (إعداد معلمين مؤهلين لاستراتيجية إصلاح التعليم – تنمية الوعى بقضايا تنظيم و تنمية الاسرة المصرية – تحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد – اصلاح منظومة الرعاية الصحية).

ثانيا : مسابقة المشروعات التنموية (التمكين الاقتصادى و الاجتماعى للمراة – المشروعات الصديقة للبيئة – دعم المنظومة الصحية – ابتكارات لتحسين الخدمات العامة تشمل قضايا الحوكمة و مكافحة الفساد).

وكانت جامعة حلوان أطلقت المسابقات التمهيدية لطلاب الجامعة للمشاركة فى مبادرة شباب من أجل التنمية التى تنظم بالشراكة بين وزارتى التخطيط و التنمية الاقتصادية ووزارة التعليم العالى و البحث العلمى (المجلس الأعلى للجامعات) وفقًا لرؤية المبادرة التي تهدف إلى تأهيل جيل من الشباب قادر على قيادة العمل العام فى مصر فى إطار الجمهورية الجديدة القائمة على مفاهيم المواطنة والعدالة الاجتماعية و الكرامة الإنسانية واحترام الاختلاف.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، منسق عام المبادرة بجامعة حلوان الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

ومن المقرر يتم خلال الفترة من 21 يناير إلى 30 أبريل 2023 تدريبات الفرق (يقوم بها المعهد القومى للحوكمة و شركاء المبادرة).

وفي 15 مايو 2023 تحكيم اوراق السياسات والمشروعات التنموية فى كل جامعة، 15 مايو - 20 يونيو 2023 تدريب الفرق القائزة فى التصفيات، 21 يونيو - 4 يوليو 2023 تحكيم اوراق السياسات و المشروعات التنموية خلال لجنة تحكيم وطنية، 5 يوليو 2023 احتفالية اعلان الفرق الفائزة للمشاركة بالمبادرة التوجة إلى الإدارة العامة لرعاية الشباب بمبنى ( و ) أمام إدارة الجامعة.