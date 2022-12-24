"تاون جاس": جار إصلاح خط غاز مدينة نصر وتأمين الإمدادات دون انقطاع

كتبت - مروة الغول

أعلنت شركه تاون جاس إنه جارى حاليا إصلاح خط الغاز الناتج عن الحادث، الذي وقع فجر يوم السبت بشارع أحمد فخرى أسفل كوبرى دكتور كمال الجنزورى بمنطقة مدينة نصر، نتيجه كسر خط الغاز عن طريق أحد مقاولي الشركات العامله بالموقع، ونتج عن الكسر حدوث حريق، وعلى الفور توجهت فرق الطوارئ الخاصة بالشركة إلى موقع الحادث وتم التأمين الكلى للخط فى حينه .

وأضافت الشركه على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنها نجحت فى تأمين إمداد الغاز إلى كل العملاء دون انقطاع، وتم إبلاغ جهات التحقيق المعنية للتحقيق في ملابسات الحادث.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي سائق اللودر المتسبب في حريق خط غاز مدينة نصر، أثناء إجراء إصلاحات لخط مياه حدث اصطدام بالغاز.

وانتهى رجال الحماية المدنية من عمليات تبريد موقع حريق خط الغاز، كما يجرى المعمل الجنائي لحصر الخسائر والأسباب الناجمة عن الحريق.

وكانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبرى النادي الأهلى فى تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخرى بمدينة نصر نتيجة كسر ماسورة غاز، وعلى الفور انتقل اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية ومسئولى شركة الغاز وشركات المرافق، وتم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطى دون قطع الغاز عن أهالى المنطقة وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد، وتجرى عمليات إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبرى النادى الأهلى فى تقاطع شارع حسن المأمون مع شارع أحمد فخرى بمدينة نصر، نتيجة كسر ماسورة غاز، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية ومسئولى شركة الغاز وشركات المرافق، وتم اغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطى دون قطع الغاز عن أهالى المنطقة.

وأكد محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء الحريق وإجراء عمليات التبريد دون وفيات أو إصابات وجارى إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.