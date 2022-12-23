"تاون جاس" توجه نصائح لمستخدمى سخانات الغاز خلال موجة الطقس البارد

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس"- إحدى شركات قطاع البترول- عن مجموعة من الإرشادات العامة بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية اعتبارًا من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الأسبوع.

ونصحت الشركة، العملاء بضرورة الحفاظ على التهوية الجيدة على وجه العموم؛ للحفاظ على الصحة العامة وعدم اللجوء إلى غلق النوافذ والأبواب بشكل كامل بأماكن السكن ولا سيما عند استخدام الدفايات أو التدفئة بالفحم أو السخانات التى تعمل بالبوتاجاز.

وحددت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه فيما يخص السخانات التى تعمل بالغاز الطبيعى، يجب الالتزام بالارشادات المرفقة، والتى تتضمن الآتى..

1- عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة (خامات سباكة) على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة.

2- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا إذ يلجأ بعض العملاء إلى الغائها أو سدها بمعرفتهم وخصوصا مع برودة الطقس فى مثل هذه الأيام.

3- عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان) لأى سبب من الأسباب.

4- عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل.

5- التأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه الأمر الذى قد يؤدى فى حالة عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف وبدون علم العميل.