مقتل 8 وإصابة 50 أخرين بانفجار شاحنة وقود في جنوب إفريقيا

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أعلن مسئولون في جنوب إفريقيا اليوم السبت، أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 50 آخرون إثر انفجار شاحنة محملة بغاز بترولي مسال في بلدة "بوكسبورج" الواقعة شرقي مدينة "جوهانسبرج".

ونقلت قناة (إيه.بي.سي.) الأمريكية عن مسئولي خدمات الطوارئ قولهم إن الجزء العلوي من الشاحنة اصطدم بجسر منخفض؛ مما أدى إلى اشتعال النيران التي تسببت في الانفجار الذي أسفر عن تدمير العديد من المنازل والسيارات، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

من جانبه، قالت "تانيا كامبل" عمدة منطقة "إكورهوليني" التي يوجد بها بلدة "بوكسبورج" إنه سيتم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الانفجار.