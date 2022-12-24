"بيطرى الأقصر" يحصن الماشية بسوق أرمنت ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

وأضاف مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فى بين صحفى، أنه تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة أرمنت البيطرية برئاسة الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر أرمنت، حيث قامت اللجنة بالمرور على سوق الماشية بأرمنت المقام فى منطقة أبو قليعي بحاجر أرمنت، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تزامناً مع الحملة القومية الثالثة لعام 2022 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، أنه تم خلال الحملات توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بضرورة وأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بجانب توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بأهمية التأمين على الماشية وأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات، حيث تستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها بقيادة الدكتور فتحى سلمى فى تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بتلك الأسواق.

وتناشد وتوصى مديرية الطب البيطري بالأقصر، كافة المواطنين بضرورة وأهمية التعاون مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، وذلك حرصاً على صحة وسلامة حماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.



تحصين الماشية بسوق أرمنت ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



جانب من تحصين الماشية بسوق ارمنت