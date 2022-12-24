حياة كريمة بالأقصر.. قرى النمسا تواصل العمل فى شبكات الصرف لخدمة الأهالى

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وفى هذا الصدد يقول ياسر حلمى عباس رئيس مجلس قروى النمسا، أنه يجرى العمل على مدار الساعة فى مشروع الصرف الصحى بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجرى متابعة صب أرضية الدور الأرضى فى مبنى لوحة توزيع كهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، والتى تتكون من طابقين الطابق الأول لوحة توزيع كهرباء، والطابق الثانى مكاتب إدارية غرفة شحن، والشركة المنفذة شركة مدكور بحضور كلا من المهندس أيمن خميس مدير موقع مدكور، والمهندس علاء على والمهندس مصطفى عبدالعليم، والمهندس أحمد عطية والمهندس ربيع سيد أحمد من شركة مدكور والمقاول سعد عنتر، وتحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بحضور المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبدالخالق، وتحت إشراف المهندس عادل منير قوره مدير كهرباء النمسا، وجارى متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وكان قد قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال النهائية لمشروع تطوير قرية النجوع بمركز ومدينة إسنا، وذلك بمرافقة كل من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الأحمر لحياة كريمة، والمهندسة صباح منصور والمهندس عبد الرحيم طايع نائبا رئيس مركز ومدينة إسنا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة.

واستعرض المهندس أسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الأحمر لحياة كريمة، أمام المحافظ الأعمال النهائية الجارى تنفيذها لإنهاء المرافق المتضمنة شبكة المياه والصرف الصحى وخطوط الغاز والاتصالات، والتى يعقبها البدء فى أعمال رصف الطرق بالقرية، يذكر أن مشروع تطوير قرية النجوع يأتى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمشروعات تطوير ورفع كفاءة القرية، حتى يلمس المواطنين حجم مجهودات الدولة لرفع جودة الخدمات التى يتلقاها المواطن، وعلى هامش جولته التقى محافظ الأقصر بعدد من المواطنين واستمع إلى ملاحظاتهم ومشاكلهم، موجهًا بالتنسيق لحل مشاكل هؤلاء المواطنين من خلال مجلس مدينة إسنا.