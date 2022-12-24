تحصين 42577 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل العمل بالحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حيث تم الانتهاء من تحصين 42577 حيوانا حتى الآن، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى لـ"اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة 42577 حيوانا حتى نهاية الأسبوع الماضى، فضلًا عن إستمرار إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلًا فى يومة المحدد أسبوعيًا وبشكل منتظم، حيث يتم تكثيف لجان التقصى والترصد الوبائى ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بتلك الأسواق، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التأمين على الماشية وتنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات.

وأكد مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه يتم خلال الحملات تنفيذ أعمال الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية تزامنا مع الحملة القومية الثالثة لعام 2022، للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لتوعية المواطنين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر فى تنفيذ أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2022، للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، ولذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطرى بالأقصر كافة المواطنين من مربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصًا على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظًا على الثروة الحيوانية وتحقيقًا للتنمية المستدامة بها، وحرصًا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى وكذلك صحة وسلامة المواطنين.