بكين تتعهد بمزيد من الحماية القضائية للملكية الفكرية للطب الصينى التقليدى

كتب خالد إبراهيم

أدخلت المحكمة الشعبية العليا بالصين مبادئ توجيهية بشأن تعزيز الحماية القضائية للملكية الفكرية فى الطب الصينى التقليدى من جميع النواحى، ووضعت المبادئ التوجيهية المكونة من 16 مادة التى أصدرتها المحكمة مؤخراً تدابير مستهدفة تتعلق بالمجالات الرئيسية والقضايا الرئيسية للطب الصينى التقليدي، ما يوفر إرشادات واضحة للعمل القضائى المتعلق بالملكية الفكرية للطب الصينى التقليدي.

تعزيز الحماية القضائية

وتتعهد المبادئ التوجيهية بتعزيز الحماية القضائية للعلامات التجارية المعروفة والعلامات التجارية التقليدية والعلامات التجارية العريقة فى الطب الصينى التقليدي، وتعزيز نقل وتطوير العلامات التجارية للطب الصينى التقليدي، وفقا لموقع وكالة شينخوا الصينية.

وبموجب المبادئ التوجيهية الصادرة، يجب معاقبة تسجيلات العلامات التجارية للطب الصينى التقليدى ذات النوايا السيئة وفقا للقانون، مع معالجة الدعاوى القضائية الكيدية بحزم، فيما سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاك العلامات التجارية للطب الصينى التقليدى.

الإبر الصينية

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه من بين فروع الطب الصينى، الإبر الصينية، وربما سمعت عن الوخز بالإبر وكيف يستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم للتحكم فى الألم واستعادة العافية، لكن هل سمعت عن العلاج بالإبر؟ بدلاً من استخدام إبر صغيرة ومعقمة ، يتم إجراء العلاج بالابر باستخدام الأصابع أو راحة اليد أو المرفقين على النقاط الرئيسية فى الجسم للحصول على نتائج مماثلة للوخز بالإبر، وفقًا لما نشره موقع "ahchealthenews".

يمكن أن يعالج العلاج بالإبر مجموعة متنوعة من الحالات الصحية مثل آلام عرق النسا فى الساق، وخلل المفصل الصدغى الفكى فى الفك، أو الغثيان من العلاج الكيميائي. إنه متجذر فى الطب الصينى التقليدى وهو موجود منذ أكثر من 2000 عام.

تقع نقاط العلاج بالابر بجوار أكبر مسارات الألياف العصبية فى جسمك والتى تنقل الرسائل من النهايات العصبية عبر جهازك العصبى المركزي، عندما يتم الضغط عليهم بالطريقة الصحيحة ، يمكن حجب رسائل الألم قبل أن تصل إلى الدماغ ويمكن إرسال رسائل أخرى إلى الدماغ تخبره بإطلاق الإندورفين أو المواد الكيميائية التى تقلل الألم وتستعيد الشعور بالراحة.