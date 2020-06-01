نائب أمريكى يعد مشروع قانون يهدف لإنهاء الحماية القضائية للشرطة

رويترز

مع اتساع الاضطرابات بالمدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة بسبب وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود أعزل لقي حتفه أثناء إلقاء الشرطة القبض عليه، يسعى أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي لإدخال تشريع هذا الأسبوع يضع نهاية لعقيدة قانونية تحمي أفراد الشرطة من المقاضاة على أفعال غير قانونية وغير دستورية.

وفاز عضو مجلس النواب الأمريكي جاستن أماش، وهو محافظ مستقل يمثل ولاية ميشيجان، بدعم من النائبة الديمقراطية في منيابوليس إلهان عمر اليوم الاثنين، لصالح مشروع قانونه الذي ينهي الحصانة ويسمح برفع دعاوى قضائية مدنية ضد الشرطة، وهو حق تلجأ إليه المحكمة العليا.

وقال أماش لزملائه في رسالة نُشرت على تويتر يوم الأحد، "القتل الوحشي لجورج فلويد هو الأحدث في سلسلة طويلة من حوادث سوء السلوك الفاضح من قبل الشرطة... هذا النمط مستمر لأن الشرطة محمية قانونيا وسياسيا وثقافيا"، مضيفا "يجب أن يتغير ذلك حتى يتوقف وقوع هذه الحوادث".

وتعتزم النائبة إلهان دعم مشروع القانون بحسب أحد مساعديها ولم يرد مكتب أماش على استفسارات رويترز.

وينضم مشروع القانون الذي سيتقدم به أماش إلى سلسلة من التشريعات الديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ مع بحث المشرعين عن سبل للرد على مقتل فلويد الأسبوع الماضي. وتوفي فلويد وهو يتوسل لإنقاذ حياته بعد أن جثا شرطي أبيض في منيابوليس بركبته على رقبته، في مشهد صوره أحد المارة .

ولا يزال غضب المتظاهرين مستمرا منذ ست ليال احتجاجا على طريقة وفاة فلويد والتمييز العرقي. وتخضع حاليا عشرات المدن لحظر التجول في أعقاب أعمال العنف والإضرار بالممتلكات.