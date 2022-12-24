الكشف والعلاج المجانى لـ 3897 مواطنا ضمن القوافل الطبية بأسوان.. صور

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية داخل قرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو، وأخرى بقرية الحكمة التابعة لمركز نصر النوبة، واستمرت أعمال القوافل على مدار يومين فى كل منهما.

تأتى هذه القوافل يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 3897 مواطنا ومواطنة، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

ومن ناحية أخرى، واصلت إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها فى عقد الندوات التعريفية واللقاءات الميدانية مع الجمهور للتعريف منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للإستعداد لتطبيق المنظومة الجديدة.

وأوضح أحمد عطية غزالى مدير إدارة الإعلام ومنسق فريق التوعية والإعلام للمنظومة بالمديرية بأنه خلال الأسبوع السابق تم عقد لقاء مع مديري مراكز الشباب بمركز أسوان وذلك بمقر مركز شباب أسوان، وبإشرف من مصطفى عويس عضو إدارة الإعلام بالمديرية ، وإيرينى وديع مدير العلاقات العامة بالمديرية.

كما تم أيضاً تم عقد لقاء بالمواطنين فى جمعية تنمية المجتمع بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو حيث تضمنت هذه الندوات التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين ، بجانب شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل ، فضلاً عن الرد على الإستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات.