الكشف على 1371 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقرية عزبة جبريل بقنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية عزبة جبريل التابعة لمركز قنا، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الداودى، أن القافلة ضمت 7 تخصصات طبية مختلفة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1371 حالة بواقع "339 حالة طب أطفال، 295 حالة أمراض باطنية، 286 حالة طب وجراحة عيون، 193 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 165 حالة جراحة عامة، 58 حالة أمراض نساء وتوليد، 35 حالة تنظيم أسرة.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ139 حالة، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرها 112 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.